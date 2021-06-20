В Госдуме призвали не удивляться новым санкциям США против России

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников призвал не удивляться новым санкциям США против России из-за Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) и «Северного Потока-2». Об этом депутат заявил URA.RU, его слова приводит Telegram-канал издания.

По его мнению, Вашингтон будет продолжать действовать так, как выгодно ему, даже несмотря на доброжелательную обстановку после встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве 16 июня.

«Учитывая последние заявления Путина, я не думаю, что они [российский и американский лидеры] о санкциях не говорили и ни о чем не договаривались. Не думаю, что это являлось предметом какой-то договоренности. Я считаю, что отношения между странами не изменятся, американцы будут договариваться только там, где им выгодно, а в остальном – будут давить на Россию», — высказался депутат.

Ранее 20 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что Вашингтон готовит новые санкции против Москвы из-за ситуации с Алексеем Навальным. Также в США пообещали ввести новые санкции против связанных с «Северным потоком-2» компаний.

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