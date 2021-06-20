В США пообещали новые санкции против связанных с «Северным потоком-2» компаний

США продолжат вводить санкции против российских компаний, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом в воскресенье, 20 июня, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

По его словам, американский лидер Джо Байден отказался от накладывания ограничений на европейские компании, однако планирует и дальше преследовать компании из России.

«Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока-2"», — пояснил Салливан.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США настаивал на введении санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2», однако Байден, а также высокопоставленные представители совета национальной безопасности отказались от ограничений из-за опасения испортить отношения с Германией.

В конце мая Байден сообщил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. До этого Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начнут заполнять газом уже 11 июня.