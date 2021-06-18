В Госдепе сообщили о позиции США по «Северному потоку-2»

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман в ходе встречи со статс-секретарем МИД Германии Мигелем Бергером подтвердила, что Вашингтон выступает против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Как отмечается в тексте заявления, Шерман «подчеркнула важность энергетической безопасности Европы» и подтвердила позицию Соединенных Штатов, выступающих против газопровода. Также стороны обсудили «важность сотрудничества в едином подходе к Китаю и России», а также подтвердили «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, а также необходимость продолжения прогресса в реформах в этой стране», отмечается в сообщении Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США настаивал на введении санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2», однако президент Джо Байден, а также высокопоставленные представители совета национальной безопасности отказались от ограничений из-за опасения испортить отношения с Германией.

В конце мая Байден сообщил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. До этого Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начнут заполнять газом уже 11 июня.