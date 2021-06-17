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В МИД России призвали Украину «прекратить истерику» по «Северному потоку-2»

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Фото: Мария Захарова / Facebook

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на требования главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по работе и запуску газопровода «Северный поток-2», назвав их противоречащими принципам рыночной экономики, на которых основывается международное экономическое сотрудничество. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова в ходе брифинга подчеркнула, что проект «Северный поток-2» основан на взаимной экономической выгоде российских и европейских компаний и на заинтересованности обеих сторон в стабильных поставках газа по наиболее рентабельному маршруту. «В этом проекте заложена не политика, а выгода», — сказала она.

Дипломат также напомнила украинской стороне, что проект газопровода — коммерческий и выгоден участвующим в нем странам. Поэтому, добавила она, при желании принять в нем участие Киеву следует вести переговоры с заинтересованными компаниями и акционерами, а также «прекратить эту политическую истерику и в общем вести себя прилично».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия для запуска газопровода «Северный поток-2». «Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины», — заявил он. Кулеба добавил, что запуск газопровода — это угроза не только для экономики Украины, но и для ее безопасности, поэтому Киев выступает против его строительства.

10 июня оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершено. В компании отметили, что 4 июня закончилась трубоукладка, а 10 июня был сделан захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки пока продолжаются.

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