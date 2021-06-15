В Германии назвали чушью требование Украины обменять Крым на «Северный поток-2»

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал чушью требование главы МИД Дмитрия Кулебы обменять Крым на газопровод «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам <...> Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм», — заявил он.

По словам Гердта, требование украинской стороны не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Депутат добавил, что Крым нужен Украине как территория, а до местного населения им дела нет. «Каким образом должно произойти это так называемое возвращение, если Украина отрезала местное население от воды и света», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия для запуска газопровода «Северный поток-2». По его словам, условием должна быть «деоккупация территорий» и «энергетическая безопасность Украины».

Также на Украине предложили забрать часть акций «Северного потока-2». Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник. «Мы понимаем, что "Северный поток-2" может быть выгодней для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником, дайте нам пять-семь-десять процентов, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», — заявил он.