Украине предсказали угрозу для газотранспортной системы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предсказал угрозу газотранспортной системе страны, по его словам, она связана с достройкой газопровода «Северный поток-2», передает венгерское издание Ceenergy News.

По словам главы внешнеполитического ведомства, потеря доходов от транзита станет болезненной для украинского бюджета, но куда большей опасностью представляется потеря инфраструктурного актива, от которого зависит транзит российского газа в Европу. Он добавил, что исключение этого фактора создает опасный дисбаланс безопасности.

«Здесь есть один очень важный нюанс, который часто упускают из виду зарубежные комментаторы: для Украины "Северный поток-2" — это в первую очередь угроза безопасности, а не экономическая. Мы усвоили горький урок: энергетическая зависимость означает политическую уязвимость, а энергетическая независимость — политическая сила», — подчеркнул Кулеба.

По его словам, Киев прилагал значительные усилия для того, чтобы страна стала «оплотом европейской энергетической безопасности». Глава МИД обвинил Россию в дискредитации Украины как газового партнера, чтобы затем обойти ее при помощи «Северного потока-2». Он заключил, что сейчас украинская дипломатия работает над тем, чтобы американские и немецкие партнеры серьезно отнеслись к существующей угрозе.

Ранее министр иностранных дел Украины назвал два условия для запуска газопровода «Северный поток-2». Он подчеркнул, что запуск газопровода — это угроза не только для экономики Украины, но и для ее безопасности. «Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Справедливая компенсация за угрозы», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.