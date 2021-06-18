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Преемник Меркель заявил о важности «Северного потока-2» для Германии

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Армин Лашет
Армин Лашет
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Преемник канцлера Германии Ангелы Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил о важности газопровода «Северный поток-2» для страны. Он заявил в интервью изданию Augsburger Allgemeine, что этот газ необходим для перехода к «зеленой» энергетике.

«Мы сможем успешно осуществить энергетический переход только в том случае, если закупим газ на переходный период. Поэтому трубопровод важен для Германии, и скоро jон будет готов», — объяснил Лашет.

По его словам, в ФРГ четко понимают, каким будет значение газопровода для восточноевропейских партнеров страны, в частности, для Украины.

Ранее в июне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия для запуска газопровода «Северный поток-2». «Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины», — заявил он.

10 июня оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершено. В компании отметили, что 4 июня закончилась трубоукладка, а 10 июня был сделан захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки пока продолжаются.

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