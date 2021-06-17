Преемник Меркель заявил о невозможности борьбы с изменением климата без России

Преемник канцлера Германии Ангелы Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет рассказал о роли России и Китая в решении экологических проблем современного мира. Его слова передает газета Augsburger Allgemeine.

Отмечается, что политик является кандидатом в канцлеры ФРГ, и защита экологии — важный пункт его предвыборной программы. По его словам, несмотря на напряженные отношения Евросоюза с Россией и Китаем, странам необходимо вместе бороться с изменением климата на планете. Лашет подчеркнул, что улучшение экологической ситуации невозможно без участия Москвы и Пекина. «Изменение климата — это глобальная проблема, которую необходимо решать с умом», — заключил он.

Политик также понадеялся, что встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом приведет к позитивным переменам в области защиты окружающей среды. Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

3 июня канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ведение диалога с Россией — главное условие для мира в Европе, без этого он не наступит. Политик отметил области, в которых Россия и ЕС успешно сотрудничают. Это, в частности, борьба с изменением климата и контроль ядерных вооружений.