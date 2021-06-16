Конгресс призвал Байдена обсудить с Путиным спорные сферы глобального значения

Группа из 15 конгрессменов призвала президента США Джо Байдена обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве спорные сферы глобального значения и сотрудничать в этих областях. Текст письма к главе Белого дома приводится на личном сайте члена Палаты представителей, демократа Прамилы Джаяпал.

«Надеемся, что в ходе переговоров Вы отдадите приоритет сферам, в которых США и Россия смогут работать ради снижения напряженности в спорных областях и сотрудничества по вопросам глобальной значимости, таким как контроль за вооружениями во избежание новой ядерной гонки, борьба с изменением климата, борьба с насильственным экстремизмом, снижение киберугроз национальным экономикам и инфраструктуре, а также сокращение глобального неравенства», — заявили представители Конгресса.

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Законодатели также призвали Байдена отказаться от предложенного им расширения финансирования ядерного оружия и сотрудничать с Россией над предотвращением наращивания ядерных мощностей по всему миру и мирному разрешению конфликтов, которые оказались опасно близкими к развязыванию широкой войны, в частности на Украине.

Конгрессмены подчеркнули, что следует уделять первоочередное внимание контролю над вооружениями прозвучал в тот момент, когда США и Россия вместе владеют более чем 90 процентами ядерных боеголовок в мире. Они поддержали встречу и заключили, что все американские лидеры проводили личные встречи с руководителями СССР и РФ.

Ранее американский чиновник высокого ранга рассказал, что президент США Джо Байден тщательно готовится к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится днем 16 июня в Женеве. «Он изучает вопросы, письменные материалы, он любит докопаться до сути. Это для него очень важно», — рассказал госслужащий.