В Белом доме рассказали о переговорах Байдена и Эрдогана по С-400

Президент США Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе недавних переговоров в Европе не достигли договоренности по вопросу российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости.

По его словам, стороны условились продолжать консультации по данной теме. «Что касается С-400, лидеры обсудили этот вопрос. Им не удалось его решить, и они условились продолжать диалог по российским комплексам», — отметил Салливан.

Турция расплатилась за C-400 с Москвой еще 7 декабря. Поставки систем, вызвавших кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Турция должна была получить из США более 100 самолетов.