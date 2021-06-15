Бывший посол назвал главные ошибки США по «Северному потоку-2»

Бывший американский посол на Украине Джон Хербст назвал главные ошибки администрации президента США Джо Байдена в борьбе против строительства газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит «Укринформ».

По его мнению, главной ошибкой нынешней администрации стало решение отказаться от санкций в отношении участников проекта. «Президент [США Джо] Байден и госсекретарь США [Энтони] Блинкен заявляли, что это плохая сделка для Европы, что они против нее», — сказал бывший посол.

Тем не менее, по его словам, администрация сделала «незамысловатый шаг», когда несколько недель назад применила процедуру освобождения от санкций для компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора, чтобы продолжить диалог с Германией.

Также Хербст отметил, что из-за отказа от санкций со стороны США влияние на Германию со стороны России якобы усиливается.

В конце мая американский лидер Джо Байден сообщил, что санкции США не смогут остановить строительство «Северного потока-2», поскольку оно уже практически завершено. До этого Вашингтон отказался от санкций в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, которые участвуют в проекте.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз.