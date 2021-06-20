Россия отреагировала на заявление США о новых санкциях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление США о планах ввести новые санкции из-за газопровода «Северный поток-2», передает ТАСС.

По словам Захаровой, Штаты пытаются решить проблемы собственной неконкурентоспособности.

«Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. "Северный поток - 2" в изложении местных чиновников увязывается с [Алексеем] Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели», — заявила представитель МИД.

Ранее советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, связанных со строительством «Северного потока-2». По его словам, Байден сказал, что не готов накладывать ограничения на европейских партнеров, но «готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве».

«Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <...> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», — также сообщил Салливан.