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Посол России в США призвал быстро реализовать договоренности Путина и Байдена

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов призвал быстро и качественно реализовать договоренности российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по стратегической стабильности. Эту задачу он назвал одной из главных в беседе с РИА Новости по возвращении из Москвы в США.

«Одна из главных наших задач — это скорейшая, но главное качественная и результативная реализация совместного заявления двух президентов по стратегической стабильности», — заявил посол.

Антонов вылетел в США после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне ухудшения отношений между странами. Посол подчеркнул, что ему предстоит большая работа, однако отметил, что надеется на подвижки в выстраивании равноправных прагматичных отношений с американской стороной.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи они опубликовали совместное заявление.

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