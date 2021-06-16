Посол России в США оценил сроки возвращения в Вашингтон

Посол России в США Анатолий Антонов оценил сроки своего возвращения в Вашингтон. Об этом он заявил журналистам после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. Его цитирует РИА Новости.

По словам Антонова, он готов вернуться к работе в Вашингтоне «в самое ближайшее время». Посол России также рассказал, что Москва будет продолжать целенаправленную работу по возвращению российской дипсобственности в США. Он отметил, что данная тема постоянно обсуждается и Россия не смирится с тем, что американская сторона удерживает ее собственность.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российский посол вернется в США до конца месяца. По итогам встречи двух президентов Владимир Путин рассказал, что стороны договорились о возвращении послов России и США в посольства в Москве и Вашингтоне. При этом он уточнил, что конкретные сроки возвращения дипломатов к месту их постоянной службы — чисто технический вопрос. Российский лидер также добавил, что стороны проведут консультации на дипломатическом направлении.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи они опубликовали совместное заявление.