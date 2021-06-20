Посол России вылетел в США

Посол России Анатолий Антонов вылетел в США после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне ухудшения отношений между странами. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщает РИА Новости.

Дипломат вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк, откуда затем должен направиться в Вашингтон.

Перед вылетом Антонов заявил агентству, что у него уже запланировано несколько встреч в США, которые начнутся в понедельник, 21 июня. Посол подчеркнул, что ему предстоит большая работа, однако отметил, что надеется на подвижки в выстраивании равноправных прагматичных отношений с американской стороной. «Еду с оптимистичным настроем», — добавил он.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российский посол вернется в США до конца месяца. По итогам встречи со своим американским коллегой Джо Байденом президент России Владимир Путин рассказал, что стороны договорились о возвращении послов России и США в посольства в Москве и Вашингтоне. При этом он уточнил, что конкретные сроки возвращения дипломатов к месту их постоянной службы — чисто технический вопрос. Российский лидер также добавил, что стороны проведут консультации на дипломатическом направлении.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи они опубликовали совместное заявление.