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Посол США Салливан заявил о скором возвращении в Россию

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Джон Салливан
Джон Салливан
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Посол США в России Джон Салливан заявил о том, что вернется в Москву в скором времени. Слова Салливана приводит пресс-секретарь американского посольства в своем Twitter.

«После важного саммита я с нетерпением жду скорого возвращения в Москву, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена, изложенных в Женеве, включая директивы в сфере стратегической стабильности, прав человека и стабильных и предсказуемых отношений с Россией», — сообщил Салливан.

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал Салливану поехать в США для консультаций с новой администрацией по вопросам отношений между Москвой и Вашингтоном. Сам Салливан сначала отказывался уезжать, но вскоре покинул страну.

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон на следующей неделе. Сроки возвращения раскрыла представитель МИД Мария Захарова.

По итогам саммита России и США в Женеве было решено, что послы обеих стран вернутся в посольства в Москве и Вашингтоне. Путин уточнил, что они с американским коллегой Джо Байденом договорились об этом решении, а конкретные сроки возвращения дипломатов к месту их постоянной службы — чисто технический вопрос. Он также добавил, что стороны проведут консультации на дипломатическом направлении.


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