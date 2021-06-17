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Посол России в США призвал смотреть на реальные дела американцев

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол России в США рассказал о проблемах в отношениях стран и своем скептическом отношении к обещаниям американцев. Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».

Дипломат подчеркнул, что хочет верить на слово американским коллегам, но при этом призвал смотреть и на их реальные дела. Он также оценил нынешние проблемы, стоящие на повестке российско-американских отношений.

«Очень много вопросов к нашим коллегам. У нас очень много проблем: и с дипломатической собственностью, и с жизнью российских дипломатов, и с решением глобальных проблем безопасности, и с проблемами региональной безопасности», — отметил он.

По итогам саммита России и США в Женеве было решено, что послы обеих стран вернутся в посольства в Москве и Вашингтоне. Российский президент Владимир Путин уточнил, что они с американским коллегой Джо Байденом договорились об этом решении, а конкретные сроки возвращения дипломатов к месту их постоянной службы — чисто технический вопрос. Он также добавил, что стороны проведут консультации на дипломатическом направлении.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя это заявление президента, предположил, что российский посол Анатолий Антонов вернется в Вашингтон уже до конца текущего месяца.

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