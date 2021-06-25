На Украине испугались приглашения Путина на саммит ЕС

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин испугался приглашения президента России Владимира Путина на саммит Европейского союза (ЕС). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, информация о том, что канцлер Германии Ангела Меркель при поддержке лидера Франции Эмманюэля Макрона хочет пригласить главу российского государства стала «бомбой» среди дипломатов в Брюсселе и «выглядит сюрреалистично».

«На фоне российских войск и вооружения на наших границах и атаки на британский эсминец сегодня в Черном море. Снова наступают на те же грабли. Есть риск, что теперь в Нормандском формате мы будем против России, Германии и Франции, а не вместе против Москвы. Это было бы совсем скверно», — подчеркнул Климкин.

Он заключил, что «не завидует» президенту Украины Владимиру Зеленскому на его грядущих переговорах с Меркель 12 июля. Он призвал главу государства «не бояться и не идти на уступки» в ряде вопросов.

23 июня Financial Times сообщало, что Германия и Франция призвали ЕС к более плотному взаимодействию с Россией. В частности, некоторые дипломаты и сама канцлер Германии Ангела Меркель предложили пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами стран Евросоюза. Идею поддержал и французский президент Эммануэль Макрон.