Зеленский определил основную тему для обсуждения с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью на телеканале «1+1» определил основную тему для обсуждения с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, прежде всего это будет вопрос безопасности, передает ТАСС.

«Как с ним [с Путиным] говорить? Встречаться, поднимать важные вопросы, которые есть между нашими странами, в первую очередь вопрос безопасности», — пояснил глава украинского государства.

Зеленский добавил, что в настоящее время продолжаются обсуждения возможной встречи президентов России и Украины. По его словам, администрации двух государств уже связались насчет повестки, сроков и места встречи.

Ранее президент Украины раскрыл намерение обсудить «несколько важных блоков» с американским лидером Джо Байденом во время визита в США в июле 2021 года. Речь пойдет о безопасности, в частности, о получении членства в НАТО. Также будут затронуты экономические темы, такие как сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).