Президент Украины Владимир Зеленский назвал дату своего визита в Берлин. Глава государства сообщил в Twitter, что 22 июня провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества Украины и Германии», — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Меркель дала одинаковые обещания Зеленскому и президенту России Владимиру Путину.

В конце мая Зеленский упрекнул Францию и Германию за ослабление поддержки Украины на международной арене.