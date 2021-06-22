Меркель дала Путину и Зеленскому одинаковые обещания

Канцлер Германии Ангела Меркель дала одинаковые обещания президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщила пресс-служба немецкого кабинета министров, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что политик позвонила российскому лидеру и выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистами война. Она пообещала, что Германия не забудет преступления против граждан бывшего СССР. Меркель заявила, что Берлин благодарен Москве за протянутую «руку примирения».

После звонка Путину политик связалась по телефону с Зеленским. В разговоре с украинским лидером она также подчеркнула, что немцы всегда будут помнить преступления против советских людей, совершенные в ходе Великой Отечественной войны.

Ранее во вторник, 22 июня, в немецкой газете Die Zeit вышла статья российского лидера, написанная по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны. В частности, в ней Путин называет советского солдата освободителем и заявляет о стремлении России к партнерству с Европой.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. 80 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на СССР.