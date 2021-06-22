Меркель позвонила Путину и выразила чувства сопереживания

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину и выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистами война. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 22 июня.

Путин и Меркель подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. Они также отметили, что обеспечение безопасности в мире возможно лишь совместными усилиями.

По просьбе канцлера российский лидер проинформировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня.

Ранее во вторник в немецкой газете Die Zeit вышла статья российского лидера, написанная по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны. В частности, в ней Путин называет советского солдата освободителем и заявляет о стремлении России к партнерству с Европой.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. 80 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на СССР.