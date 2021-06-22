Путин высказался о партнерстве с Европой

Россия выступает за восстановление партнерства с Европой. Такую позицию высказал президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое», приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Публикация доступна на сайте Кремля.

«У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», — написал он.

По его словам, РФ ощущает свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой. Приверженность Москвы идее созидательного взаимодействия подтверждает инициатива по созданию единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включало бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Ев­ропейский союз и Евразийский экономический союз, отметил он.

Путин подчеркнул, что кооперация дает много возможностей для процветания, но особенно она важна в условиях пандемии коронавируса.

Президент России также напомнил, что после Второй мировой войны народы континента нашли в себе силы вернуть взаимное доверие и уважение, начав движение в сторону интеграции.