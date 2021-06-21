Песков объяснил смысл публикации Путиным статьи о войне в немецкой газете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что именно нацистская Германия напала на СССР, и эта тема очень важна для народов двух стран. Так он объяснил смысл публикации Владимиром Путиным в немецкой газете статьи, посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает «Газета.Ru» в понедельник, 21 июня.

«Мы знаем, что первой жертвой нацизма стала сама Германия. […] Поэтому в диалоге с ФРГ президент не раз принимал решение обратиться [к немецкому народу], чтобы изложить свое видение», — сказал представитель Кремля.

О том, что Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны, ранее сообщил журналист Павел Зарубин. По его словам, она будет опубликована в одном из ведущих изданий Германии.

В июне 2020 года американское издание The National Interest опубликовало статью Путина о Второй мировой войне. Российский лидер упоминал о планах написать статью на основе архивных документов военных лет в декабре 2019 года. Он нередко уделял внимание событиям той эпохи, в частности Мюнхенскому сговору.