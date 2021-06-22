Минобороны рассекретило документы о начале Великой Отечественной войны

Минобороны России ко дню 80-летия начала Великой Отечественной войны рассекретило архивные документы. Ведомство представило на сайте специальный раздел «День, о который разбился блицкриг», который посвящен мужеству бойцов и командиров Красной Армии в первые дни войны.

Ведомство опубликовало документы, в которых раскрывается тактика немецко-фашистского командования в войне против СССР, а также материалы о проявлениях героизма и мужества бойцов Красной Армии. На сайте также разместили перевод с немецкого на русский язык директивы генштаба сухопутных войск Германии по сосредоточению войск (план «Барбаросса») от 31 января 1941 года, в котором указывается «разбить Советскую Россию в кратковременной кампании».

Кроме того, Минобороны представило документы, в которых зафиксировано начало учений и активной подготовки к отражению возможной агрессии уже в начале мая 1941 года. Также на сайте выложены материалы, посвященные обороне Брестской крепости, военно-морских баз на полуострове Ханко и в Лиепае.

Ранее сообщалось, что статья президента России Владимира Путина о начале Великой Отечественной войны выйдет в газете Zeit 22 июня, День памяти и скорби. Кроме того, Путин выступит с речью и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.