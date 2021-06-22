Гарик Сукачев рассказал о расстреле деда немцами в начале Великой Отечественной

Режиссер и музыкант Гарик Сукачев вспомнил рассказы своей матери о том, как немцы расстреляли его деда в начале Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Его мать, Валентина Сукачева, рассказывала, как в начале войны в их родную деревню пришли немцы. «Они вначале никого не убивали, (...) катали детей на танках, устраивали танцы… А потом пришли СС и буквально через два дня, когда немецкая армия пошла на Ленинград, начали расстреливать, вешать женщин, а детей угонять в лагеря», — поделился Сукачев.

Среди тех, кого взяли в плен и убили, оказался дедушка музыканта.

«Когда немцы входили в их село, а все произошло очень стремительно, мой дедушка и еще один деревенский мужик, не успев отойти, отстреливались и были взяты в плен, — рассказал он. — Почти тут же их расстреляли. Бабушка ходила, просила у немцев отдать ей тело мужа, чтобы похоронить, но так его и не нашла».

Ранее стало известно, что приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны статья президента России Владимира Путина выйдет 22 июня 2021 года в немецкой газете Die Zeit.