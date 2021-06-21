ФСБ рассекретила материалы о преступлениях фашистов

ФСБ России рассекретила материалы о преступлениях фашистов в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

В числе рассекреченных документов оказался доклад начальника управления НКВД по Ростовской области о действиях немецко-фашистских войск в регионе. В одной только городской тюрьме в день освобождения Ростова-на-Дону, 14 февраля 1943 года, было обнаружено более тысячи трупов расстрелянных и замученных граждан, в том числе 55 детей и подростков и 122 женщин.

Согласно документам, в Миллеровском районе в первые дни оккупации фашисты облили керосином и подожгли дом с 40 военнопленными. Кроме того, зафиксированы факты расправы над психическими больными — захватчики собрали их списки под предлогом отправки в другие больницы, после чего расстреляли 95 из 110 пациентов, числившихся в учреждении.

Ранее сообщалось, что на Кубани на территории массового захоронения мирных граждан, погибших от рук фашистов, обнаружили останки еще девяти человек.