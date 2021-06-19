В российском регионе нашли новые останки на месте захоронения жертв фашистов

На Кубани на территории массового захоронения мирных граждан, погибших от рук фашистов, обнаружили останки еще девяти человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

В сообщении ведомства говорится, что в 2004-2009 годах в ходе поиска неучтенных военных захоронений на территории Темрюкского района обнаружено ранее не исследованное захоронение 100 мирных граждан, погибших от рук фашистов в годы оккупации региона.

В этом году 16-18 июня поисковики и сотрудники ведомства при исследовании территории обнаружили новые останки.

В рамках дела о геноциде фашистскими захватчиками и их пособниками народов СССР в годы войны началось извлечение останков погибших, их будут идентифицировать.

При проведении поисковых работ были обнаружены останки девяти человек, трое из которых, предположительно, дети. Будет проведена судебно-медицинская и генетическая экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти.

В мае археологи обнаружили новые захоронения жертв расстрелов на спецполигоне НКВД «Коммунарка» на территории Новомосковского административного округа Москвы на 24 километре Калужского шоссе. Научные исследования позволили ученым выяснить хронологию появления котлованов и сопоставить их со списками расстрелянных. Теперь на этом месте планируют устроить мемориал.