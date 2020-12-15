Обнаружены новые жертвы массового ритуального убийства

Мексиканские археологи обнаружили в массовом ацтекском захоронении 119 черепов, которые принадлежали жертвам ритуального убийства, совершенного в Теночтитлане. О новой находке сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В ходе пятилетних раскопок в окрестностях храмового комплекса Темпло Майор ученые нашли 603 черепа, датированных 1486-1502 годами. Останки, обнаруженные в трех метрах под улицей города, принадлежали женщинам и детям. Ацтеки сооружали из черепов принесенных в жертву людей «цомпантли» — стойку из отрубленных голов, которые протыкались сбоку деревянными шестами. Цомпантли считались символом престижа ацтекской столицы.

Отличие обнаруженного цомпантли от других подобных построек в том, что часть платформы была сооружена в виде круга, и все черепа смотрели в одну и ту же точку. Однако ученые не знают, что могло находиться в центре круга.

Теночтитлан (современный Мехико) был основан в 1325 году нашей эры и считается крупнейшим городом на Земле того времени с населением до 500 тысяч человек. Был разрушен испанскими конкистадорами во главе с Эрнаном Кортесом в 1521 году.