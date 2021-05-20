В Москве найдены новые захоронения жертв расстрелов НКВД

Археологи обнаружили новые захоронения жертв расстрелов на спецполигоне НКВД «Коммунарка» на территории Новомосковского административного округа Москвы на 24 километре Калужского шоссе. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Отмечается, что научные исследования позволили ученым выяснить хронологию появления котлованов и сопоставить их со списками расстрелянных. Теперь на этом месте планируют устроить мемориал.

«В какой-то момент ограничения на размеры котлованов, накладываемые их размещением в старом густом еловом лесу, становятся критическими. И место захоронений переносится на правый берег реки Ордынка, где была старая лесная вырубка», — рассказал руководитель исследований, археолог Михаил Жуковский.

Поисковые работы на полигоне НКВД ведутся по инициативе Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти с 2018 года. Обнаружены 130 расстрельных ям общей площадью 1943 квадратных метра. Обследование в «Коммунарке» продолжается. Согласно архивным данным, там захоронено не менее 6609 человек, среди них партийная элита, дипломаты, контрразведчики. Предполагается, что общее число расстрелянных на полигоне составляет 10-14 тысяч человек, первые приговоры без суда и следствия были приведены в исполнение в 1937 году.

Это одно из пяти известных мест захоронения репрессированных в Москве, на этом месте в настоящее время построена церковь Святых Новомучеников и Исповедников Российских, а также подворье Свято-Екатерининского монастыря. Новые котлованы, обнаруженные на берегу реки Ордынки, датируются 1940-1941 годом. Как отмечает «КоммерсантЪ», среди расстрелянных большая часть правительства Монголии, а также ряд политиков и военных из Латвии.

Ранее помощник президента России Владимира Путина, бывший министр культуры Владимир Мединский заявил, что виновником репрессий в конце 1920-х — начале 1950-х годов был не советский лидер Иосиф Сталин, а система, которую породили после 1917 года. Он отметил, что необходимо внимательно погрузиться в эпоху и разобраться в причинах, почему репрессии стали возможными, и что нужно делать, чтобы этого не повторилось.