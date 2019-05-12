В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую

В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-50-х годах. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Заявления о реабилитации подавал юрист Александр Бусаров, правнук расстрелянного в 1939 году чекиста. Он считает НКВД преступной организацией и надеялся, что в реабилитациях будет отказано, а фигурантам вынесут повторные приговоры, но уже не за вымышленные обвинения в троцкизме и шпионаже, а за реальные служебные преступления.

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Однако неожиданно в 2012-2013 годах по заявлению Бусарова реабилитировали около 30 чекистов, в том числе одного из организаторов «Большого террора», члена особой тройки НКВД СССР Якова Агранова. Получив положительные ответы о реабилитации, Бусаров «продолжил игру» и начал рассылать письма с требованием вернуть сотрудникам НКВД государственные награды и восстановить их в воинских званиях.

Юрист полагает, что это привлекло внимание власти, после чего решения о реабилитации отменили. «Это совершенно беспрецедентный случай, такого потока дереабилитаций в истории прокуратуры никогда не было», — утверждает он.

Некоторые решения о реабилитации так и остались в силе, например, в отношении начальника отдела оперативной техники НКВД Михаил Алехина, замминистра внутренних дел СССР Степана Мамулова и начальника Особого бюро при НКВД Петра Шарии. Двое последних считаются ближайшими соратниками Лаврентия Берии, который с 1938-го по 1945-й был наркомом внутренних дел, а после руководил МВД.

Бусаров также подавал заявления о реабилитации людей, которые боролись с советской властью, и добился отмены приговора известной диссидентки Валерии Новодворской.

Юрист говорит, что занимался «хулиганством, но в полном соответствии с буквой закона». Около года назад Бусаров уехал в Европу и, как он утверждает, вывез из России большой архив секретных документов.

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