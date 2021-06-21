Жители Германии возмутились речью Меркель о Великой Отечественной войне

Жители Германии возмутились видеообращением канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором она назвала день начала Великой Отечественной войны «поводом для стыда» немецкого народа. На это обращает внимание РИА Новости.

Немецкие пользователи Facebook заявили, что настолько далекие события не должны омрачать жизнь сегодняшней Германии. Другие заявили, что воспринимают годовщины, связанные со Второй мировой войной так же, как и любой другой день.

«Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте, наконец, постоянно напоминать про это данным поколениям», — цитирует РИА Новости одного из пользователей.

Кроме того, критику вызвали отношения Меркель с российскими властями: по мнению некоторых комментаторов, именно канцлер «несет ответственность за плохие отношения с Россией».

В своем видеообращении от 19 июня канцлер Германии заявила, что страна признает свою сохраняющуюся ответственность за преступления нацистского режима. Немцы должны работать «во имя мира и международного порядка», считает политик.

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