В МИД прокомментировали заявления Меркель и Макрона цитатой из песни

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона словами из песни.

Она оценила слова лидеров о необходимости вырабатывать новые правила в отношениях с Россией и выстраивать диалог, как бы сложно это ни было.

«Когда разглядываю это ЕСовское аббатство невинности, вспоминаю песню "Мария" из любимого фильма "Звуки музыки". Там есть такие строки: "И как же нам решить проблему с Марией? А как поймать облако и удержать внизу?"» — написала Захарова. Она опубликовала отрывок из киноленты, где монахини исполняют эту песню, а также привела ссылку на полный текст перевода: в нем священнослужительницы обсуждают и критикуют поведение Марии.

Ранее канцлер Германии заявила, что лидеры ФРГ и Франции вместе подумают о дальнейшем курсе в отношениях с Россией. Макрон, в свою очередь, отметил необходимость выработать общие правила во взаимодействии с Москвой на ближайшем саммите Евросоюза. Меркель также отметила, что ЕС должен поддерживать диалог с Россией по примеру президента США Джо Байдена. Она подчеркнула, что взаимодействие с Москвой необходимо с точки зрения безопасности и стабильности Европы, поэтому будет продолжаться, несмотря на все сложности.