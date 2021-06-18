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ЕС не изменит политику в отношении России после встречи Путина и Байдена

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Фото: Patrick Semansky / AP

Евросоюз не изменит политику во взаимодействии с Москвой после встречи российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил ТАСС высокопоставленный источник в объединении.

«Я не думаю, что у нас есть причины для изменения нашей политики в отношении России», — подчеркнул дипломат.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

15 июня Боррель определил три действия для взаимоотношений Европы с Россией: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Дипломат упомянул, что предложенный им подход повторяет концепцию НАТО, которая практикуется с 2014 года и направлена на одновременное взаимодействие и сдерживание.

Кроме того, ЕС и США по итогам саммита 15 июня решили создать диалог на высоком уровне касательно политики в отношении России, чтобы «ответить на ее негативное поведение и вредные деяния».

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