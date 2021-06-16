В Европе призвали к «щедрости» в визовой политике с Россией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Европы проявлять больше щедрости в визовой политике, направленной на граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад дипломата.

«Когда мы говорим о контактах между людьми, мы должны усиливать такие возможности… Надо поддерживать мобильность как европейской, так и российской молодежи. В частности, этому можно способствовать, выдавая визы в Евросоюз, предусмотрев финансирование в рамках программы Эразмус (Erasmus), возможности обучения, получения работы. Мы недостаточно работаем в этом направлении», — заявил Боррель. Он добавил, что европейским странам стоит быть более щедрыми в выдаче образовательных виз, чтобы молодые люди могли увидеть, как живет Европа.

Ранее в тот же день сообщалось о другом высказывании Борреля. Он заявил, что Европа не видит надежды на улучшение отношений с Россией.

15 июня Боррель определил три действия для взаимоотношений Европы с Россией: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Дипломат упомянул, что предложенный им подход повторяет концепцию НАТО, которая практикуется с 2014 года и направлена на одновременное взаимодействие и сдерживание.

В ответ представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такие утверждения основаны на фобиях, и раскритиковала представителей США и ЕС за «проблемы со знанием истории и восприятием реальности».

Кроме того, ЕС и США по итогам саммита 15 июня решили создать диалог на высоком уровне касательно политики в отношении России, чтобы «ответить на ее негативное поведение и вредные деяния».