Боррель назвал условие для вступления Косово в ЕС

Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал условие для вступления Сербии и Косово в союз. Его слова передает ТАСС.

Дипломат высказался перед переговорами президента Сербии Александра Вучича с премьер-министром Косово Альбином Курти. Он отметил, что конструктивный диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве европейской стороны станет «пропуском» для стран в ЕС. «Без этого диалога экономический прогресс и процветание в регионе будут подорваны», — подчеркнул Боррель.

Дипломат также отметил, что ему приятно проводить дискуссию между Сербией и Косово в то время, как президент США обсуждает сотрудничество с Евросоюзом на саммите в Брюсселе.

2 июня Вучич рассказал, что США и Германия требуют от Сербии признать независимость Косово. Он отметил, что во время переговоров сербское правительство пытается отстоять интересы своей страны и народа, но все разговоры сводятся к требованиям признать Косово. Президент при этом заключил, что Запад требует «обоюдного признания» Белградом и Приштиной друг друга.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. В основном ее населяют этнические албанцы, однако присутствует и сербское население. Сербия считает автономный край Косово и Метохия — так называется регион в сербской конституции — частью своей территории, местные власти объявили о независимости в 2008 году.

По последним данным, республику признали около ста стран, в том числе 22 из 27 государств-участников Евросоюза. Между тем Косово не является членом ООН. Россия независимость Косова не признает.