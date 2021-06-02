В Сербии рассказали о требованиях Запада признать независимость Косово

США и Германия требуют от Сербии признать независимость Косово. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич, его слова приводит ТАСС.

По словам Вучича, во время переговоров сербское правительство пытается отстоять интересы своей страны и народа, но все разговоры сводятся к требованиям признать Косово.

Сербский лидер при этом отметил, что Запад требует «обоюдного признания» Белградом и Приштиной друг друга. «Наша проблема [заключается в том], что это уже не вуалируется, а напрямую требуется с упоминанием "обоюдного признания", а я не могу вам описать, как мы жаждем признания от [премьер-министра непризнанного образования] Албина Курти, как будто Сербия - не член ООН и международных форумов», — подчеркнул Вучич.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. В основном ее населяют этнические албанцы, однако присутствует и сербское население. Сербия считает автономный край Косово и Метохия — так называется регион в сербской конституции — частью своей территории, местные власти объявили о независимости в 2008 году.

По последним данным, республику признали около ста стран, в том числе 22 из 27 государств-участников Евросоюза. Между тем Косово не является членом ООН. Россия независимость Косова не признает.