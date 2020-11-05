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Обвиненный в сотне убийств президент Косова ушел в отставку

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Фото: Chris Huby / Globallookpress.com

Президент непризнанного Косова Хашим Тачи ушел в отставку на фоне предъявленных ему обвинений Гаагского трибунала в военных преступлениях и убийстве сотни людей. Об этом сообщает Reuters.

«Я подаю в отставку с сегодняшнего дня», — сказал Тачи. Он добавил, что специальная прокуратура по Косову в Гааге подтвердила обвинительное заключение.

24 июня на трибунале в Гааге по расследованию военных преступлений в Косове заявили, что Тачи обвинили в военных преступлениях, а также в преступлениях против человечности, в том числе в 100 убийствах и многочисленных пытках, похищениях и преследованиях. Помимо него, обвинения были предъявлены девяти бывшим боевикам.

Хашим Тачи является основателем Освободительной армии Косова (ОАК), которая боролась за независимость от Сербии. В начале 2016-го он стал президентом республики, до этого он был первым премьером республики. В 1998-1999 годах в результате военных действий на территории бывшей Югославии погибли более 10 тысяч человек, почти 2 тысячи из которых и сейчас считаются пропавшими без вести. Уточняется, что после 78-дневного вооруженного конфликта бои прекратились после нескольких авиационных атак НАТО в Сербии.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Косово признали более 100 стран, Россия не входит в их число.

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