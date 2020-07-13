Обвиненный в сотне убийств президент Косова прибыл в Гаагу на допрос

Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи прибыл в Гаагу на допрос: его подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны за независимость. Об этом сообщает Reuters.

Перед тем, как начать разговор со следователями, он дал краткий комментарий журналистам. В очередной раз отвергнув обвинения в более чем сотне убийств, он подчеркнул, что выступает за правду и примирение.

«Никто не может переписать историю... Это цена, которую ты платишь за свободу», — приводит агентство его слова. Сообщается, что перед зданием, где проходил допрос, собрались примерно 20 человек с флагами Косова и Албании. Они выкрикивали лозунги в поддержку Тачи.

24 июня на трибунале в Гааге по расследованию военных преступлений в Косове заявили, что Тачи подозревают в ста убийствах, а также в многочисленных пытках, похищениях и преследованиях. Помимо него, обвинения были предъявлены девяти бывшим боевикам.

Хашим Тачи — основатель Освободительной армии Косово (ОАК), которая боролась за независимость от Сербии. В начале 2016-го он стал президентом республики. В 1998-1999 годах в результате военных действий на территории бывшей Югославии погибли более 10 тысяч человек, почти 2 тысячи из которых и сейчас считаются пропавшими без вести. 78-дневный вооруженный конфликт прекратился после серии авианалетов НАТО в Югославии.

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