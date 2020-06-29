Президент Косова отказался уйти в отставку после обвинений в сотне убийств

Президент непризнанного Косова Хашим Тачи отказался уйти в отставку на фоне предъявленных ему обвинений в военных преступлениях и убийстве сотни людей. Об этом он заявил в обращении, опубликованном в Facebook.

Тачи сообщил, что проконсультируется с политическими лидерами о последующих шагах. В случае если обвинения в военных преступлениях будут подтверждены, он немедленно подаст в отставку.

24 июня на трибунале в Гааге по расследованию военных преступлений в Косове заявили, что Тачи обвинили в военных преступлениях, а также в преступлениях против человечности, в том числе в ста убийствах и многочисленных пытках, похищениях и преследованиях. Помимо него, обвинения были предъявлены девяти бывшим боевикам.

Хашим Тачи является основателем Освободительной армии Косово (ОАК), которая боролась за независимость от Сербии. В начале 2016-го он стал президентом республики. В 1998-1999 годах в результате военных действий на территории бывшей Югославии погибли более 10 тысяч человек, почти 2 тысячи из которых и сейчас считаются пропавшими без вести. Уточняется, что после 78-дневного вооруженного конфликта бои прекратились после нескольких авиационных атак НАТО в Сербии.

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