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Генпрокурор Польши указал на антидемократичность Евросоюза

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Фото: Globallookpress.com

Евросоюз — антидемократическое образование, которое не соблюдает верховенство права. Об этом заявил генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро, передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Таким образом Зебро отреагировал на решение Европейской комиссии по поводу судебной реформы, предложенной премьер-министром Матеушем Моравецким. Тот ранее подал в польский Конституционный суд запрос на подтверждение того, что конституция республики для властей страны выше, чем законодательство ЕС. В Еврокомиссии сочли, что премьер должен отозвать свой запрос.

«У меня сложные отношения с премьером Моравецким, не всегда нам по пути. Мы очень резко спорим, когда речь идет о делах ЕС. Я не боюсь критически комментировать его действия. В данном случае я защищаю его с глубокой убежденностью, он поступил правильно», — приводит агентство слова генпрокурора.

Ранее различные аспекты польской судебной реформы уже вызывали возмущение в органах ЕС. Так, в 2018 году против польского государства подали иск в Европейский суд из-за снижения максимального возраста судей. В Европейской комиссии тогда сочли, что это решение дает возможность принудительной отставки и замены судей — то есть является атакой на независимую судебную власть.

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