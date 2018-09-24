ЕС подал в суд на Польшу из-за судов

Евросоюз подал иск в Европейский суд против Польши из-за реформы судебной системы в стране. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 24 сентября.

«Европейская Комиссия считает, что польский закон о Верховном суде несовместим с законодательством ЕС, поскольку нарушает принцип независимости судебных органов, включая несменяемость судей», — заявили в Еврокомиссии.

Теперь судьи Верховного суда Польши будут выходить на пенсию не в 70, а в 65 лет. Это сделает возможным принудительную отставку судей и назначение на их должности новых. Из 72 судей в отставку будут вынуждены уйти 27.

Как отмечает агентство, Европейская сеть советов по вопросам правосудия ранее приостановила членство Польши. Это было связано с тем, что представитель страны «утратил независимость», так как теперь он назначается политиками, а не судьями.

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