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Меркель и Макрон вместе подумают о России

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Эммануэль Макрон и Ангела Меркель
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Лидеры Германии и Франции вместе подумают о дальнейшем курсе в отношениях с Россией. Об этом сообщила немецкий канцлер Ангела Меркель перед встречей с французским президентом Эммануэлем Макроном, ее слова передает ТАСС.

Макрон, в свою очередь, заявил о необходимости выработать общие правила во взаимодействии с Москвой на ближайшем саммите Евросоюза.

Как сообщает The Local, 18 июня Макрон и Меркель проведут рабочую встречу в Берлине. В ходе переговоров политики обсудят координацию между Францией и Германией, а также общие направления европейской политики.

15 июня глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель определил три действия для взаимоотношений Европы с Россией: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Дипломат упомянул, что предложенный им подход повторяет концепцию НАТО, которая практикуется с 2014 года и направлена на одновременное взаимодействие и сдерживание.

Кроме того, ЕС и США по итогам саммита 15 июня решили создать диалог на высоком уровне касательно политики в отношении российской стороны, чтобы «ответить на ее негативное поведение и вредные деяния».

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