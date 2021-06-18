Меркель и Макрон вместе подумают о России

Лидеры Германии и Франции вместе подумают о дальнейшем курсе в отношениях с Россией. Об этом сообщила немецкий канцлер Ангела Меркель перед встречей с французским президентом Эммануэлем Макроном, ее слова передает ТАСС.

Макрон, в свою очередь, заявил о необходимости выработать общие правила во взаимодействии с Москвой на ближайшем саммите Евросоюза.

Как сообщает The Local, 18 июня Макрон и Меркель проведут рабочую встречу в Берлине. В ходе переговоров политики обсудят координацию между Францией и Германией, а также общие направления европейской политики.

15 июня глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель определил три действия для взаимоотношений Европы с Россией: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Дипломат упомянул, что предложенный им подход повторяет концепцию НАТО, которая практикуется с 2014 года и направлена на одновременное взаимодействие и сдерживание.

Кроме того, ЕС и США по итогам саммита 15 июня решили создать диалог на высоком уровне касательно политики в отношении российской стороны, чтобы «ответить на ее негативное поведение и вредные деяния».