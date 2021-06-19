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Меркель назвала начало войны против СССР «поводом для стыда» для немцев

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Globallookpress.com

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала день начала Великой Отечественной войны, когда фашистская Германия напала на СССР, «поводом для стыда» для немецкого народа. Ее слова передает РИА Новости.

В своем видеообращении канцлер заявила, что ФРГ признает свою сохраняющуюся ответственность за преступления нацистского режима. Немцы должны работать «во имя мира и международного порядка».

«Через несколько дней, 22 июня, состоится годовщина нападения нацистской Германии на тогдашний Советский Союз. После того, как с немецким нападением в 1939 году на Польшу была развязана Вторая мировая война, два года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу. Для нас, немцев, этот день — повод для стыда», — заявила Меркель.

Она также призвала немцев помнить о долге перед миллионами жертв и их потомками.

Ранее немецкий канцлер заявила, что страны Евросоюза (ЕС) должны поддерживать диалог с Россией по примеру президента США Джо Байдена. Она отметила, что диалог с Москвой необходим с точки зрения безопасности и стабильности Европы, поэтому будет продолжаться, несмотря на все сложности.


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