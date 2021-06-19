Меркель назвала начало войны против СССР «поводом для стыда» для немцев

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала день начала Великой Отечественной войны, когда фашистская Германия напала на СССР, «поводом для стыда» для немецкого народа. Ее слова передает РИА Новости.

В своем видеообращении канцлер заявила, что ФРГ признает свою сохраняющуюся ответственность за преступления нацистского режима. Немцы должны работать «во имя мира и международного порядка».

«Через несколько дней, 22 июня, состоится годовщина нападения нацистской Германии на тогдашний Советский Союз. После того, как с немецким нападением в 1939 году на Польшу была развязана Вторая мировая война, два года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу. Для нас, немцев, этот день — повод для стыда», — заявила Меркель.

Она также призвала немцев помнить о долге перед миллионами жертв и их потомками.

Ранее немецкий канцлер заявила, что страны Евросоюза (ЕС) должны поддерживать диалог с Россией по примеру президента США Джо Байдена. Она отметила, что диалог с Москвой необходим с точки зрения безопасности и стабильности Европы, поэтому будет продолжаться, несмотря на все сложности.

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