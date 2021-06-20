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Лавров напомнил о трагических результатах шовинизма и русофобии

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Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: МИД РФ / Globallookpress

Глава МИД России Сергей Лавров в преддверии 80-ой годовщины начала Великой Отечественной войны напомнил, что нельзя забывать о том, к каким трагическим результатам приводят шовинизм и русофобия. Об этом он заявил в приветствии к организаторам и участникам международного форума «22 июня 1941 г. Победа будет за нами!», размещенного на сайте министерства.

«Эта трагическая дата должна служить напоминанием, как тяжело нам достался мир, к чему способны привести представление о собственной исключительности, шовинизм, русофобия и антисемитизм. Наш святой долг – сохранить правду о событиях тех лет, передать ее будущим поколениям, сберечь честь и доброе имя героев-освободителей», — заявил Лавров.

В приветствии министр также поблагодарил соотечественников, в том числе проживающих за рубежом, за вклад в сохранение памяти о подвиге народов Советского Союза, которые «сыграли решающую роль в уничтожении гитлеровской военной машины и в спасении Европы от ужасов нацизма».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала день начала Великой Отечественной войны, когда фашистская Германия напала на СССР, «поводом для стыда» для немецкого народа. В своем видеообращении канцлер заявила, что ФРГ признает свою сохраняющуюся ответственность за преступления нацистского режима.


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