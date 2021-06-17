Лавров призвал Британию «разгрести завалы» в отношениях с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с британским коллегой Домиником Раабом подчеркнул важность отказа Лондона от необоснованных обвинений в адрес Москвы. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

По словам Лаврова, ответственность за неудовлетворительное состояние отношений России и Великобритании целиком лежит на Лондоне. Министр призвал Рааба на взаимной основе «разгрести завалы», связанные с работой дипломатических учреждений России в Великобритании.

«Практикуемый англичанами избирательный характер контактов лишь по тем вопросам, которые интересны для Великобритании, в нормальной дипломатической практике неприемлем», — подчеркнули в МИД России.

Ранее Рааб оценил возможность «позитивных» отношений с Россией. По его словам, «дверь для позитивных отношений [с Россией] и дипломатии для нас всегда остается открытой», однако «поведение России должно измениться». При этом британский министр допускал введение санкций против газопровода «Северный поток-2» в связи с принудительной посадкой лайнера Ryanair в Минске и задержанием находившегося на борту экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.