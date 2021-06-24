Зеленский раскрыл намерение обсудить «несколько важных блоков» с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл намерение обсудить «несколько важных блоков» с американским лидером Джо Байденом во время визита в США в июле 2021 года. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1», передает ТАСС.

В первую очередь будут затронуты вопросы безопасности, это не только План действия по получению членства (ПДЧ) в НАТО, но и заключение оборонного контракта или меморандума между Киевом и Вашингтоном. «Вопросы "Северного потока", вопросы Донбасса, вопросы Крыма, по безопасности у Черноморского и Азовского побережья, вопросы украинского флота», — добавил глава украинского государства.

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Кроме того, Зеленский намеревается обсудить с Байденом экономические темы, такие как сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Он подчеркнул, что поддержка МВФ очень важна для Украины, однако президент планирует перевести разговор из политической плоскости к конкретному обсуждению экономики и реформ, а также к темам увеличения оборонных поставок и военной помощи.

Украинский лидер добавил, что его страна сама виновата в том, что до сих пор не получила ПДЧ, поскольку вопрос вступления в НАТО касается безопасности, но многие годы использовался как политический. Теперь же Киев нуждается в конкретных действиях со стороны США и Североатлантического альянса и намеревается донести это до Вашингтона.

Ранее Зеленский заявил, что, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в Донбассе, на референдум вынесут вопрос о готовности разорвать все связи с регионом. По его словам, если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате, то за разрыв отношений будут голосовать украинские граждане.