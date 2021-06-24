На Украине назвали «опасным отклонением» идею с приглашением России на саммит ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил идею пригласить Россию на саммит Евросоюза (ЕС). Он считает такую задумку «опасным отклонением» от санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

В четверг, 24 июня, прошла встреча министров иностранных дел трех стран — участниц Восточного партнерства — Украины, Молдовы и Грузии, с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем. На ней Кулеба рассказал, что Украина обеспокоена возможным возобновлением саммитов между Брюсселем и Москвой, и настаивает, что это несет риски.

«Инициатива возобновить саммит с Россией без того, чтобы видеть какой-либо прогресс с российской стороны, (...) может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что еще более опасно, разохотить Россию от выполнения Минских договоренностей», — отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Кулеба напомнил, что решение приостановить саммиты между Европейским союзом и Россией было принято в 2014 году на фоне «российской агрессии против Украины». По словам политика, «Россия не демонстрирует какое-либо желание изменить свою политику ни в отношении Украины, ни в отношении ЕС», поэтому возобновление саммитов не имеет оснований.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Евросоюза должны поддерживать диалог с Россией по примеру президента США Джо Байдена. Меркель отметила, что диалог с Москвой необходим с точки зрения безопасности и стабильности Европы, поэтому будет продолжаться, несмотря на все сложности.