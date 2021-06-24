В Киеве рассказали о «плохом знаке» для Украины

Политолог, бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновол заявил, что стратегический диалог между Россией и США является «плохим знаком» для Украины. Об этом он написал в своей статье для издания «Главред».

Черновол напомнил, что ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс сообщил о подготовке Соединенными Штатами проведения стратегического диалога с Россией, который также затронет и Украину.

По мнению политолога, стратегический диалог означает достижение договоренностей, удовлетворяющих обе стороны, и такого диалога не может быть между странами, «занимающими диаметрально противоположные позиции».

При этом Черновол выразил надежду, что в ближайшее время Вашингтон даст какое-то дополнительное объяснение. Он также сделал вывод, что подобные заявления говорят о том, что Россия и США достигли возможных точек компромисса, в которых Украина «выглядит средством размена».

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США поможет украинцам изучать международное право — в том числе и ради того, чтобы судиться с Россией, якобы нарушающей права человека на территории Украины. На это готовы выделить до 2,5 миллиона долларов. На сайте с государственными грантами США сообщается, что Управление глобального уголовного правосудия Государственного департамента (J/GCJ), от которого заявлен грант, старается предотвращать жестокие преступления, смягчать их вредоносные эффекты и прекращать безнаказанность преступников, чтобы привить уважение к человеческому достоинству и стабильность во всем мире.