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США помогут Украине судиться с Россией

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Фото: Reuters

Государственный департамент США поможет украинцам изучать международное право — в том числе и ради того, чтобы судиться с Россией, якобы нарушающей права человека на территории Украины. На это готовы выделить до 2,5 миллиона долларов, сообщается на сайте с государственными грантами США.

В описании гранта говорится, что Управление глобального уголовного правосудия Государственного департамента (J/GCJ), от которого заявлен грант, старается предотвращать жестокие преступления, смягчать их вредоносные эффекты и прекращать безнаказанность преступников, чтобы привить уважение к человеческому достоинству и стабильность во всем мире.

Программа действует для двух стран: Украины и Южного Судана. В каждом из направлений победитель получит деньги, чтобы способствовать задачам J/GCJ — «развивать потенциал (...) международного права, прав человека, уголовного и гуманитарного права, а также учебных программ по расследованию и судебному преследованию серьезных международных преступлений».

Там же говорится, что по вине России на Украине идет донбасский конфликт, который унес жизни более 13 тысяч человек, к тому же российское государство «незаконно оккупирует» Крым. C российской стороны, как указывается в заявке, идут постоянные нарушения перемирия, а также нарушения прав человека, включая незаконные расправы, пытки и похищения. В том числе с целью изменения этой ситуации и планируется выдать грант.

Ранее 21 июня стало известно, что Евросоюз продлил еще на год санкции против Крыма. Они касаются ряда экономических отраслей полуострова, их продлевают ежегодно с 2014 года.

В марте 2014 года полуостров вошел в состав России. Это случилось после референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за присоединение к Российской Федерации. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты всенародного опроса и окрестили воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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